Operação apreende mais de 100 quilos de fios de cobre e tampa de bueiro na Capital

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (16), na região Central da Capital, focada nos bairros Amambaí e Planalto, mais uma ação da Operação Ferro-Velho, que visa coibir o furto, receptação e venda irregular de cobre e fiação fiação elétrica geral de origem pública.

Durante a ação, também houve fiscalização da documentação dos estabelecimentos, além de vistoria em busca de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti.

Foram abordados dois estabelecimentos pela Força-Tarefa, composta pela Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar, SEMADUR (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), SEFIN (Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento), Vigilância Sanitária, SISEP (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e empresas de telefonia.

Foi expedida uma notificação por falta de licença ambiental e a apreensão de cerca de 108 quilos de fiação de cobre sem comprovação de proveniência, além de uma tampa de bueiro de ferro fundido usada no sistema de captação de águas pluviais da Capital.

Representando a loja, uma funcionária, identificada como Alessandra Alves Antônio, foi levada até a delegacia para prestar esclarecimentos.

