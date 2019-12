Operação apreende mais de 380kg de cocaína em Dourados

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nessa quarta-feira (18) 386,70 kg de cocaína em Dourados, durante operação conjunta com a Polícia Federal (PF) e auxílio da Polícia Militar.

As equipes fiscalizavam entre a BR-163 e a BR-463, quando abordaram um caminhão Scania - G 420, placas de Dourados, tracionando um semirreboque com placa de Maringá, Paraná.

O condutor, 37 anos, demonstrou nervosismo com a abordagem e com isso foi realizada uma vistoria minuciosa, com o auxílio do Canil da Polícia Militar, e foram encontrados 386,70 kg da droga escondidos no semirreboque.

O motorista, o caminhão e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Federal em Dourados.

Deixe seu Comentário

Leia Também