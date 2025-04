Operação Backstage investiga irregularidades em licitações da prefeitura de Três Lagoas

Vinícius Santos com informações do MPMS

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), cumpriram nesta quarta-feira (16) dez mandados de busca e apreensão durante a "Operação Backstage". A ação ocorreu em apoio à 7ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas e contou com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC).

Dos mandados, oito foram cumpridos em Três Lagoas e dois em Dourados. A investigação apura possíveis crimes como associação criminosa, fraude em licitação, peculato, corrupção ativa e passiva, além de outros delitos relacionados.

De acordo com o MPMS, uma empresa de Três Lagoas teria vencido diversas licitações da Prefeitura desde 2022, sempre para fornecer estruturas e equipamentos usados em eventos e shows. As contratações apresentariam fortes indícios de irregularidades.

O Tribunal de Contas do Estado já havia identificado problemas em ao menos um desses processos licitatórios. A operação recebeu o nome "Backstage" em referência aos bastidores dos eventos, onde teriam ocorrido os supostos atos ilegais.

As investigações seguem em andamento.

