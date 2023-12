Operação Bumblebee: Jovem é preso por comércio ilegal de armas

Um jovem, de 24 anos, foi preso por comércio ilegal de arma de fogo, em Ivinhema, na segunda-feira (18). Ele foi pego durante a Operação Bumblebee.

Conforme as informações policiais, denúncias anônimas apontavam que um homem, dono de um carro de luxo amarelo que poderia estar envolvido em comércio ilegal de arma de fogo. A polícia então deu andamento as investigações e após levantar informações representou pela busca e apreensão no endereço do rapaz.

Durante o cumprimento da ordem judicial, agentes da SIG (Setor de Investigações Gerais) apreenderam com o indivíduo, duas armas de fogo, sendo um revólver, calibre .38 e uma pistola, calibre. 45.

Além disso, outras provas foram reunidas, as quais confirmaram o comércio ilegal de arma de fogo por parte do suspeito. A polícia identificou que o autor comercializava armas pelo valor de R$ 7 mil em média.

"Bumblebee" é um personagem fictício presente em várias versões dos filmes Transformers e a operação foi assim denominada fazendo alusão à origem das denúncias que tinha como objeto individualizador o veículo utilizado pelo suspeito.

