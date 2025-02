Operação Carnaval 2025: Polícia Militar reforça o efetivo nas ruas de MS

A Operação Carnaval 2025 da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), irá começar nesta sexta-feira (28) em todo o estado para garantir a segurança e a tranquilidade da população durante o período festivo

Além do efetivo operacional, a PMMS mobilizará policiais militares dos setores administrativos para reforçar o policiamento. As ações estarão concentradas em Campo Grande e nas principais cidades turísticas do interior, locais que tradicionalmente recebem um maior número de foliões. Além disso, haverá fiscalização intensificada nas rodovias estaduais e federais, prevenindo acidentes e coibindo infrações.

Campo Grande: a PMMS empregará na capital cerca de 400 policiais militares por dia. O objetivo é trabalhar para que seja levado segurança de qualidade, para que todos possam se divertir com a família.

Carnaval Seguro: A PMMS lembra os foliões de seguirem as dicas de segurança, para um Carnaval ainda mais seguro.

1. Não pegue carona com estranhos;

2. Cuidado com os pertences pessoais;

3. Identifique as crianças;

4. Beba com moderação;

5. Se for dirigir, não beba.

Não é Não!: A PMMS em parceria com o Ministério Púbico Estadual, estão engajados na campanha “Não é Não!” A iniciativa visa o combate ao assédio e à importunação sexual, especialmente no carnaval.

A campanha estará presente em diversos locais, na capital e também no interior. O objetivo é garantir que a mensagem chegue ao maior número possível de pessoas, promovendo um carnaval de respeito e segurança para toda a população.

A PMMS orienta ainda orienta a população a colaborar, denunciando qualquer atitude suspeita por meio do telefone de emergência 190.

