Operação Carnaval termina com quatro mortes e sete acidentes graves em MS

A Operação Carnaval 2024, Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizada entre os dias 9 e 14 de fevereiro, terminou com o registro de 26 acidentes, sendo sete considerados graves, com um total de quatro mortes.

Em relação a operação no ano passado, houve um aumento no número de acidentes, que passou de 18 para 26, e no número de mortes, que subiu de três para quatro óbitos. O número de acidentes graves registrado neste ano foi o mesmo que o ano passado.

No total, a PRF registrou 2.988 autuações durante a operação. Segundo dados da corporação, foram flagrados 271 condutores e/ou passageiros sem o cinto de segurança; 271 crianças sendo transportadas fora do dispositivo de segurança; e 470 ultrapassagens indevidas.

No quesito direção sob efeito de álcool, a PRF flagrou 105 pessoas dirigindo alcoolizadas, um aumento de 36% em relação ao ano passado.

