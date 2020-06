Operação cerol recolhe 40 linhas de pipa que pode causar acidentes fatais

É comum andar pelos bairros de Campo Grande, durante os finais de semana, e observar diversas pipas pelo céu, embora possa parecer uma prática inofensiva, as linhas usadas para “soltar pipa” muitas vezes podem causar acidentes e mortes.

O uso de cerol ou linhas chinelas são comuns entre as pessoas que soltam pipas, com o objetivo de cortar as linhas de outras pessoas com mais facilidade no céu, o risco está se essas linhas atingirem alguma pessoa na rua.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM), vem realizando a “Operação Cerol” com o objetivo de recolher esses materiais e orientar as pessoas que os estejam usando.

Neste sábado (20) e domingo (21), os agentes municipais fiscalizaram quatro regiões de Campo Grande, são elas: Anhanduizinho e Imbirussu.

Ao todo, os guardas recolheram 40 linhas com cerol ou chilenas e 35 pipas, 94 pessoas foram abordadas e orientadas sobre o uso ilegal dos materiais.

