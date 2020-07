Operação Charcoal prende 4 presos e apreende 6 toneladas de maconha

A Polícia Civil de Bela Vista divulgou nesta segunda-feira as conclusões das investigações relativas à Operação Charcoal, deflagrada em maio deste ano visando o combate ao tráfico de drogas na região de fronteira do Brasil com o Paraguai. Durante os trabalhos, quatro pessoas foram presas por tráfico internacional de drogas e apreendeu seis toneladas de maconha.

Segundo a Polícia Civil, durante os dois meses, a operaçãoa apontou que a organização criminosa adquiria o entorpecente no Paraguai e transportava ela para ser distribuído em Campo Grande. delegado responsável pelas investigações, Renato Lima Fazza, representou pela prisão preventiva de três dos envolvidos e, durante a realização de diligências, prendeu um quarto integrante em flagrante. Todos eles continuam presos.

Durante os trabalhos, foi apreendida uma caminhonete, produto de crime, que era utilizada para o transporte da droga, bem como um caminhão também utilizado para transportar o entorpecente do Paraguai até a capital. Cinco armas de fogo de calibres distintos, munições, celulares e seis toneladas de maconha também foram apreendidos.

O delegado falou que as investigações atingiram o braço financeiro da organização criminosa e seu líder. “Os criminosos utilizavam-se de uma carvoaria de fachada para realizar o envio da droga escondida dentro das cargas de carvão, que saíam da região do Assentamento Caracol, situado no município de Bela Vista”, explicou Fazza.

A operação, batizada de Charcoal como referência ao carvão usado pela organização criminosa para esconder a droga, apurou que os próprios indiciados negociavam o produto ilícito diretamente vindo do Paraguai e buscavam o entorpecente às margens do Rio Apa, que corta a cidade de Bela Vista (MS) e divide a fronteira com o município vizinho de Bela Vista Norte (PY).

A operação contou com o apoio da Delegacia Regional de Jardim, da Primeira Delegacia de Polícia de Jardim e da Delegacia de Polícia de Aquidauana, além de policiais militares dos municípios.

