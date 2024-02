Operação com Blitz da GCM notifica motoristas sem CNH e embriagados no Caiobá

Durante quatro horas de Operação Bairro Seguro/Blitz realizada na noite de ontem (16), pela Guarda Civil Metropolitana (GCM), 149 abordagens foram feitas no Caiobá.

A ação aconteceu na rua Cachoeira do Campo com Avenida Marinha, no intuito de aumentar a presença da fiscalização para a diminuição de acidentes de trânsito.

A operação contou com o empenho de 10 viaturas, sendo 6 carros e quatro motos e 18 agentes da GCM atuaram ao longo das abordagens.

Foram feitas 149 abordagens, sendo 104 carros e 45 motos, totalizando 149 testes de etilômetro e 44 notificações lavradas, sendo 9 por dirigir sem CNH, 3 por dirigir sob influência de álcool e 6 foram notificadas por recusarem o teste do etilômetro.

Um homem foi conduzido até a Delegacia de Pronto Atendimento Cepol por embriaguez, desacato e resistência.

