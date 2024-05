Três são presos por comércio de carne clandestina em Paranaíba

Após denúncias, uma ação conjunta entre as delegacias de Polícia Civil com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), resultou na prisão em flagrante de três pessoas acusadas de abate e comercialização de carne de bovinos, ovinos e suínos de origem clandestina, sem os devidos registros e documentos.

O primeiro suspeito preso foi A.D.F., de 47 anos, que estava realizando o abate ilegal de um bovino em uma chácara que servia como frigorífico clandestino em Paranaíba. No local, foram encontradas diversas carcaças espalhadas pela propriedade, contendo carne de ovinos, suínos e bovinos, totalizando 1.525 quilos de carne imprópria para consumo.

O segundo indivíduo detido foi C.P.F, de 60 anos, proprietário da chácara e de um mercado na cidade, onde foram encontrados 946 quilos de carne clandestina.

Continuando com as diligências, a equipe policial prendeu O.A.C., de 63 anos, encontrado com 446 quilos de carne clandestina, além de descobrir que falsificava documentos relacionados à inscrição do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), sendo autuado também por falsidade ideológica.

Todo o produto apreendido foi entregue à IAGRO para descarte em conformidade com as leis ambientais vigentes.

O abate clandestino configura crime de abigeato e contribui para a propagação de doenças graves, como tuberculose, brucelose, listeriose, salmonelose, yersiniose, campilobacteriose e infecções por Escherichia coli, entre outras.

A ação ocorreu por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) e Delegacia Regional de Paranaíba, em colaboração com a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), Vigilância Sanitária e Serviço de Inspeção de Paranaíba.

