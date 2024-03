OperaÃ§Ã£o contra pesca predatÃ³ria inicia durante Semana Santa em MS

Carla Andréa, com Governo do MS

A Polícia Militar Ambiental (PMA) deu início a Operação Semana Santa, com reforço da fiscalização nos rios do Estado por causa do aumento da quantidade de pescadores, em virtude da tradição religiosa de se consumir peixe durante esta data.

O objetivo da fiscalização é prevenir a pesca predatória, especialmente nos locais em que estiverem concentrados os principais cardumes.

Esta iniciativa acontece com patrulhamentos fluviais e terrestres, juntamente com bloqueios policiais estratégicos, para prevenir infrações e conscientizar a população sobre as leis em vigor. Garantindo a proteção dos ecossistemas aquáticos e a preservação da biodiversidade.

As Subunidades do 1º Batalhão também farão o atendimento de denúncias, e a fiscalização preventiva com relação aos desmatamentos, exploração ilegal de madeira, incêndios, às carvoarias ilegais, ao transporte de carvão e de outros produtos florestais, bem como demais crimes contra a fauna e flora.

A PMA alerta às pessoas para que utilizem os recursos naturais dentro do que permite a legislação. Pois, caso uma pessoa seja flagrada, ela pode pegar pena de um a três anos de prisão, e uma multa de R$ 700 a R$ 100 mil, e mais R$ 20,00 por quilo de pescado irregular. E também, o produto pode ser apreendido.

