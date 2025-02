Operação contra fraude em licitações fecha câmara fria que fornecia alimentos à escolas

Durante a “Operação "Malebolge”", deflagrada nesta terça-feira (18/02), pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC), uma câmara frigorífica de uma empresa fornecedora de alimentos a prefeituras do interior, foi interditada pela Vigilância Sanitária.

Foram encontrados na empresa, em Campo Grande, alimentos vencidos, com evidências de estarem impróprios para o consumo dos alunos a quem seriam destinados na rede de ensino. Por isso, a Vigilância Sanitária foi acionada para, autuou a empresa e determinou sua interdição.

Também houve apreensão de R$ 9 mil com um dos alvos das medidas judiciais. O alvo da investigação é uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a Administração Pública, instalada nas cidades de Água Clara e Rochedo.

Os núcleos de atuação apresentavam um mesmo modus operandi, com ligação na pessoa de um empresário que articulava o esquema criminoso.

O grupo, de acordo com os indícios levantados, se valia de servidores públicos corrompidos para fraudar licitações públicas, direcionando os certames para beneficiar empresas participantes do esquema. Os contratos fraudulentos ultrapassam a casa dos R$ 10 milhões.

Pela manhã de ontem (18), equipes do Gaeco, do Bope e do Choque da Polícia Militar estiveram em frente à G&L Indústria e Comércio. A empresa de costura já havia enviado registro de preços à Setasc (Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania) em 2021 para fazer kimonos e roupas para a prática de karatê. A empresa também já venceu licitações para a produção de uniformes escolares para a Rede Municipal de Ensino de Ladário.

O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos, que atestavam falsamente o recebimento de produtos e serviços e aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes dos contratos firmados entre os empresários e o poder público.

