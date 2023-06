Operação Corpus Christi: PRF registra 15 acidentes e 20 prisões em balanço parcial

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) divulgou o balanço parcial da Operação Corpus Christi 2023, que teve início na quarta-feira (7). e segue até domingo (11). Até o momento foram registrados 15 acidentes nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul, sendo 2 acidentes graves. Ninguém morreu.

Durante as abordagens, 20 pessoas foram detidas, 19 autuações de alcoolemia e 217 ultrapassagens em locais proibidos. Os policiais rodoviários federais realizaram 1.305 testes e 2.253 veículos fiscalizados.

Entre os focos de fiscalização das equipes da PRF estão a alcoolemia ao volante, as ultrapassagens indevidas e o não uso de dispositivos de segurança – cinto de segurança e transporte de crianças em dispositivo próprio. Em MS não há restrição de trânsito para veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes.

No Estado, os policiais rodoviários federais estão distribuídos em 9 delegacias e 23 unidades operacionais, que reforçam a fiscalização dos 4.078 quilômetros de rodovias federais, divididos em um total de 10 BRs, principalmente nos locais e horários onde os índices de criminalidade e acidentalidade têm mais incidência.

