Operação cumpre mandatos em MS contra o CV por lavagem de dinheiro

Na manhã desta quinta-feira (17) foi deflagrada a segunda fase da Operação Overload deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) contra facção criminosa Comando Vermelho (CV) a ação é voltada para a lavagem de dinheiro usando empresas de fachada. São cumpridos mandados aqui em Mato Grosso do Sul, no Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina, e Rio de Janeiro.

São ao todo 28 mandados de busca e apreensão em endereços vinculados a 12 denunciados por esquema da lavagem de dinheiro do tráfico. As investigações descobriram empresas de fachada que movimentaram cerca de R$ 200 milhões em um ano, com CPFs e CNPJs de laranjas.

Entre os principais alvos estão os líderes da organização conhecidos nacionalmente, Elias Pereira da Silva, o “Elias Maluco”, e Márcio Santos Nepomuceno, o “Marcinho VP”, ambos presos na penitenciária federal de Catanduvas, município do estado de Santa Catarina.

A facção usa pessoas jurídicas na lavagem de dinheiro no Estado. Segundo informações, algumas dessas pessoas não teriam nem funcionários ou sede própria. Uma das empresas alvos teria movimentado R$ 17 milhões tendo capital social de R$ 100.

Além do Rio, agentes cumpriram mandados em Campo Grande (MS), Ponta Porã (MS), Curitiba (PR), Araucária (PR), Guarapuava (PR), Ponta Grossa (PR), São José dos Pinhais (PR), Belo Horizonte (MG) e Mafra (SC), segundo o G1.

Outra operação contra facção

Entre os dias 25 e 31 de agosto, o PCC foi alvo de três operações no Estado. A Caixa Forte 2, da Polícia Federal (PF), a Operação Expurgo, também da PF, e a Operação Regresso, do Gaeco.

