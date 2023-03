OperaÃ§Ã£o da Deam no dia mulher resulta em 15 prisÃµes na Capital

A Operação Bellatrix deflagrada pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), na manhã desta quarta-feira (8), em Campo Grande, resultou na prisão de 15 pessoas, sendo 14 homens e 1 mulher. São 26 mandados em aberto, a maioria por descumprimento de medida protetiva.

Conforme a delegada titular da Deam, Elaine Cristina Ishiki Benicasa, dos 40 mandados de prisão em aberto 60% são por descumprimento de medida protetiva e o restante por lesão corporal.

A operação mobilizou todo o efetivo que resultou nas 15 prisões dos 26 mandados, fora os que ainda estão em diligências. A única mulher envolvida, foi presa no lugar do namorado que fugiu e deixou ela em casa com drogas, no local foram encontradas entorpecentes em forma de jujuba para oferecer as crianças.

Conforme a delegada o objetivo da ação é dar uma resposta a sociedade que tem sofrido com esses tipos de crimes. "Do próprio nome 'Bellatrix' já vem a palavra bela, esse nome significa no latim guerreira, na verdade eu procurei esse nome para homenagear todas as mulheres, em especial essas mulheres guerreiras que conseguiram se desvencilhar do circulo de violência doméstica, vir a delegacia registrar ocorrência, pedir a medida e nós fizemos nossa parte", conclui.

Todos serão ouvidos e, em seguida, encaminhados para o presídio.

Confira o momento dos presos chegando na Deam:

