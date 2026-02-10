Menu
Polícia

Operação da PF bloqueia R$ 360 milhões de organização criminosa em MS e SP

Grupo é voltado para o tráfico de drogas e lavagens de capitais

10 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Operação acontece em MS e SPOperação acontece em MS e SP   (Divulgação/PF)

Ofensiva da Polícia Federal contra uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro levou à prisão preventiva de quatro investigados e ao bloqueio de mais de R$ 360 milhões em bens e valores nesta terça-feira, dia 10. A ação integra a segunda fase da Operação Ajura.

As ordens judiciais foram expedidas pela 1ª Vara Criminal da Justiça Estadual de Dourados e estão sendo cumpridas nos municípios de Ponta Porã, e de Ribeirão Preto e Jardinópolis, no interior de São Paulo.

A ação desta terça-feira teve como foco atingir o núcleo responsável pela movimentação e lavagem do dinheiro obtido com a atividade criminosa.

Essa operação é um desdobramento de apreensões de cocaína realizadas nos anos de 2022 e 2023, no município de Dourados. Segundo a Polícia Federal, a estratégia é enfraquecer o poder financeiro da organização, considerado essencial para a manutenção das atividades do crime organizado.

