Operação da PF combate contrabando de cigarros em MS e outros estados

Com alvos em três Estados, a Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação Teçá, que tem por objetivo desarticular sofisticadas organizações criminosas envolvidas com o delito de contrabando. Segundo a PF, que cumpre mandados em Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Norte, os criminosos conseguiram cooptar um policial para auxiliar em suas atividades delituosas, sendo que as organizações possuíam significativa capacidade logística.

Desta forma, introduziam e transportavam cigarros de origem estrangeira no Mato Grosso do Sul e estados vizinhos, com destino a outras localidades do país. Estão sendo cumpridas hoje 73 ordens judiciais expedidas pela 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, sendo 40 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão, com a participação de 130 Policiais Federais. O Exército Brasileiro e a Corregedoria da Polícia Rodoviária Federal colaboram nas ações vinculadas à operação.

As organizações criminosas possuem base territorial em Mato Grosso do Sul e articularam uma aprimorada rede para internação e transporte de cigarros estrangeiros no território nacional, ingressando no Brasil pela região da fronteira com o Paraguai. No estado, as cidades onde estão sendo cumpridos os mandados da Operação Teçá são: Eldorado, Mundo Novo, Japorã Amambai, Iguatemi, São Gabriel do Oeste e Rio Brilhante.

No curso da investigação, realizada entre os anos de 2018 e 2019, foram apreendidos pela Polícia Federal e outras forças, 155 (cento e cinquenta e cinco) veículos utilizados para o transporte de cigarros de origem estrangeira, tendo sido presos 75 (setenta e cinco) indivíduos envolvidos em práticas capitaneadas pelas organizações criminosas hoje desarticuladas.

Dentre as ocorrências, destaca-se a apreensão efetuada na cidade de Ivinhema no dia 15 de junho de 2018, quando, em uma única oportunidade, 11 carretas carregadas de cigarros de origem estrangeira foram apreendidas, sendo nove motoristas presos em flagrante delito. Contabilizou-se, na ocasião, um milhão de maços de cigarros, avaliados, juntos aos veículos apreendidos, em R$ 10 milhões.

No total, o valor das mercadorias ilícitas apreendidas durante as ações é de aproximadamente R$ 144 milhões.

