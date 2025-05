Operação da PF combate esquema de espionagem e homicídios ligados à venda de sentenças

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (28) a 7ª fase da Operação Sisamnes, que apura os possíveis mandantes e coautores do assassinato do advogado Roberto Zampieri, ocorrido em 2023 em Cuiabá, Mato Grosso.

Durante as investigações, a PF identificou a existência de uma organização criminosa responsável por crimes de espionagem e homicídios por encomenda. O advogado foi executado com dez tiros na capital mato-grossense.

A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e inclui o cumprimento de cinco mandados de prisão preventiva, quatro mandados de monitoramento eletrônico e seis mandados de busca e apreensão. As ações ocorrem nos estados de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

Além dessas medidas, foram determinadas restrições como recolhimento domiciliar noturno, proibição de contato entre investigados, proibição de saída do país e apreensão de passaportes.

No celular apreendido com o advogado, a Polícia Federal encontrou conversas que indicam acesso ilegal a decisões judiciais e possível influência nos resultados dos processos.

A investigação revelou um esquema de venda de sentenças em diversos tribunais do Brasil, que teria relação direta com a morte de Zampieri. A ação desta quarta busca desarticular esse grupo criminoso e identificar todos os envolvidos.

