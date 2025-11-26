Operação da PF contra tráfico realizado por máfia montenegrina respinga em MS

Mais uma operação contra o tráfico internacional de drogas foi realizada pela Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira, e outra vez Mato Grosso do Sul está inserido no contexto. No Estado, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão.

Os policiais estiveram em Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Essa ação, chamada de Operação Balcã, é oriunda de uma investigação no Rio Grande do Sul, que mira uma máfia montenegrina, responsável por todo o ciclo logístico de cocaína entre vários países.

A operação aconteceu simultaneamente no Brasil, na Holanda e no Paraguai, onde foram realizadas três prisões preventivas, o bloqueio de valores em contas bancárias e o sequestro, em território nacional e paraguaio, de 27 veículos e 43 imóveis, avaliados em torno de R$ 300 milhões.

As investigações, realizadas em conjunto com o GAECO Nacional e Ministério Público Federal, representam a terceira fase da Operação Hinterland, deflagrada em 2023, e teve como enfoque os compradores das drogas remetidas pela organização criminosa por intermédio de portos brasileiros, em especial decorrentes do aprofundamento dos fatos relacionados à apreensão de três toneladas de cocaína realizada na cidade de Pelotas, a maior da história do Rio Grande do Sul.

Nesta nova fase, foi identificado que o comprador da droga era um integrante de uma das máfias mais atuantes na região dos Balcãs, além de ter sido constatado que os investigados atuaram no envio de, aproximadamente, 12 toneladas de droga à Europa.

Constatou-se que o traficante europeu possuía relação permanente com célula do grupo criminoso estabelecida no Paraguai, que detinha controle de todo o fluxo logístico, desde a aquisição do entorpecente produzido em países andinos até a efetiva destinação em portos situados nos países europeus em que Organização possuía capacidade de ação.

