MS fazia parte de rota clandestina para distribuição ilegal de celulares de luxo

A Polícia Federal deflagrou a operação 'Circuito Fechado', na manhã desta quinta-feira, dia 16, para combater um grupo criminoso que usava rotas oriundas do Paraguai para ingressar, de forma ilegal, com produtos de alto valor, principalmente eletrônicos e celulares e distribuir em cidades de Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

No estado sul-mato-grossense, a operação se concentrou apenas no município de Mundo Novo, onde foram cumpridos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão.

Segundo divulgado pela PF, as investigações tiveram início em 2024, após a apreensão de grande quantidade de aparelhos celulares na região de Guaíra, no Paraná, fronteira entre o Brasil e o Paraguai. A instituição identificou organização criminosa estruturada, estável e hierarquizada, voltada ao transporte, ao financiamento e à revenda de produtos introduzidos irregularmente em território nacional.

O grupo atuava em rotas clandestinas que conectavam o Paraguai a municípios brasileiros nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, utilizando veículos registrados em nome de terceiros, empresas de fachada e contas bancárias intermediárias para ocultar a origem dos bens e dos valores movimentados.

As apurações financeiras indicam que o grupo movimentou, apenas em créditos identificados, aproximadamente R$ 32 milhões ao longo de quatro anos, confirmando a dimensão econômica da atividade criminosa e o impacto do esquema sobre a economia formal.

Por decisão da Justiça Federal de Guaíra/PR, foram expedidos 10 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão preventiva, além do sequestro de bens móveis e imóveis relacionados à atividade criminosa. As cidades, além de Mundo Novo, são Loanda, Santa Isabel do Ivaí e Umuarama, no Paraná, e Assis, em São Paulo.

