Operação da PF prende suspeito por abuso sexual infantil na internet em Corumbá

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (10), um homem investigado por crimes de abuso sexual infantojuvenil praticados na internet, durante a 18ª fase da Operação Nicolau, deflagrada em Corumbá .

A prisão ocorreu no cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Criminal da cidade. No local, os policiais apreenderam mídias digitais, que serão encaminhadas à perícia técnica. O material pode revelar a existência de outros envolvidos e ampliar o alcance da investigação sobre a possível rede criminosa.

O preso foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e deve responder pelos crimes de produção e armazenamento de conteúdo envolvendo abuso sexual de crianças e adolescentes.

Além da prisão, a PF aproveita a ocasião para alertar pais e responsáveis sobre a importância de orientar e monitorar crianças e adolescentes no ambiente virtual.

Entre os sinais de alerta estão mudanças de comportamento, isolamento, uso secreto de celulares e computadores, além de reações incomuns ao navegar na internet. Ensinar os jovens a identificar situações suspeitas e a buscar ajuda em casos de contatos inapropriados é essencial para garantir sua segurança.

Criminalização

A Polícia Federal reforça que, embora o termo “pornografia infantil” ainda apareça na legislação brasileira (art. 241-E do ECA), a expressão mais adequada, segundo a comunidade internacional, é “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou 'violência sexual'. Essa nomenclatura destaca a violência e gravidade dos crimes, reconhecendo a vítima como sujeito de direitos violados.

