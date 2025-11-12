Operação da PF tenta minar crime de contrabando em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal tenta minar a entrada de produtos irregulares ou contrabandeados em Mato Grosso do Sul e nesta quarta-feira, dia 12, deflagrou a 'Operação Porto Seco'.

Policiais estiveram cumprindo mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados e Douradina, com intuito de combater o crime.

A investigação começou em outubro, após uma prisão em flagrante por transporte de cigarros de origem estrangeira.

Apurou-se que imóveis na região são usados como entrepostos para os produtos, que posteriormente seguem para o estado de São Paulo.

Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também