Operação da PF tenta minar crime de contrabando em Mato Grosso do Sul

A Polícia Federal tenta minar a entrada de produtos irregulares ou contrabandeados em Mato Grosso do Sul e nesta quarta-feira, dia 12, deflagrou a 'Operação Porto Seco'.
Policiais estiveram cumprindo mandados de busca e apreensão nas cidades de Dourados e Douradina, com intuito de combater o crime.
A investigação começou em outubro, após uma prisão em flagrante por transporte de cigarros de origem estrangeira.
Apurou-se que imóveis na região são usados como entrepostos para os produtos, que posteriormente seguem para o estado de São Paulo.
Os investigados poderão responder pelos crimes de contrabando e associação criminosa.
Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Polícia
'Honrou a farda com coragem': PM emite nota após morte de militar em acidente em Iguatemi
Polícia
Após término, jovem esfaqueia ex-companheira por cinco vezes em Mundo Novo
Polícia
Motoentregador é preso pela PM com mochila cheia de drogas na região norte
Polícia
VÍDEO: Caminhoneiro é sequestrado e amarrado a suposta bomba no rodoanel de São Paulo
Polícia
VÍDEO: Policial militar morre em grave acidente em rodovia de Iguatemi
Polícia
Morto a tiros no Parque do Sol havia esfaqueado homem em briga há 4 dias
Polícia
Assassino de policial civil morre em confronto com a PM em Três Lagoas
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
Polícia
Adolescente é apreendido por vender "maconha gourmet" em Dourados
Polícia