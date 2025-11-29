Menu
Menu Busca sábado, 29 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Nov25
Polícia

Operação da PM descobre venda de drogas em salão de cabeleireiro em Dourados

A abordagem levou à prisão de um casal e à apreensão de cocaína e dinheiro na Vila Cachoeirinha

29 novembro 2025 - 11h51Sarah Chaves, com Dourados News
DOURADOS Casal é preso por tráfico de drogas em salão de beleza na Vila Cachoeirinha 29 novembro 2025 - 09h00Por Jessica Beatriz e Osvaldo Duarte Material apreendido na ação DOURADOS Casal é preso por tráfico de drogas em salão de beleza na Vila Cachoeirinha 29 novembro 2025 - 09h00Por Jessica Beatriz e Osvaldo Duarte Material apreendido na ação   ( Osvaldo Duarte/Dourados News)

Um casal foi detido no fim da tarde de sexta-feira (28) acusado de tráfico de drogas em um imóvel que também funcionava como salão de cabeleireiro, na Rua Deolinda Rosa da Conceição, Vila Cachoeirinha, em Dourados. Robson, 35 anos, e Aline, 30, foram encontrados no local durante ação da Força Tática da Polícia Militar.

A abordagem começou quando os policiais avistaram um homem de 48 anos em atitude suspeita. Ele tentou fugir, mas foi alcançado, e com ele havia um papelote de cocaína. O homem afirmou ter comprado a droga ali perto por R$ 50, indicando o endereço.

Com essa informação, a equipe seguiu até o imóvel. Ao entrar, viu Aline correr para o banheiro, aparentemente para tentar se desfazer de algo. Durante a busca, os policiais localizaram 50 papelotes de cocaína e R$ 900 em dinheiro. Já na delegacia, mais R$ 50 foram encontrados escondidos no sutiã da suspeita.

O casal foi encaminhado à Depac e autuado em flagrante por tráfico de drogas. O caso permanece em investigação

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagens encaminhadas para a reportagem mostram a vítima caída na rua
Polícia
AGORA: Homem é baleado no Danúbio Azul, em Campo Grande
Caso foi registrado na Depac Cepol, em Campo Grande
Polícia
Jovem é preso ao ser flagrado andando de moto sem capacete no Lageado
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Polícia
Ciclista morre ao ser atropelado por moto em Caarapó
Depac Dourados
Polícia
Homem é esfaqueado durante briga em festa em Dourados
Foto: Reprodução
Polícia
Estudante é preso suspeito de usar o dedo da mãe morta para acessar contas em SP
Foto:Divulgação/ PC
Polícia
Suspeito furta caminhonete durante test drive e é preso em Rio Brilhante
Foto: Divulgação
Polícia
Homem é detido após agredir companheira e ameaçar sogro com facão
O caso foi registrado na Depac Centro
Polícia
Mulher ameaça matar o ex após término em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Homem com mandado em aberto é preso após ameaçar ex-sogra em Mundo Novo
Foto: Nobertino Angeli
Polícia
Caminhonete é encontrada abandonada após bater em poste em Chapadão do Sul

Mais Lidas

Secretária Márcia Hokama
Geral
Secretária de Fazenda de Campo Grande estaria nos EUA sem planejar retorno
Diretor da ACICG afirma que situação tem impacto direto na segurança da população.
Cidade
GCM de Campo Grande enfrenta perdas salariais e condições precárias de trabalho
Suspeito foi detido e socorrido
Polícia
Homem que tentou estuprar corredora no Pq. dos Poderes invadiu Secretaria de Saúde
Ele foi preso dentro do shopping
Polícia
VÍDEO: 'Papai Noel' é preso por estupro em shopping