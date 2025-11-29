Operação da PM descobre venda de drogas em salão de cabeleireiro em Dourados

Um casal foi detido no fim da tarde de sexta-feira (28) acusado de tráfico de drogas em um imóvel que também funcionava como salão de cabeleireiro, na Rua Deolinda Rosa da Conceição, Vila Cachoeirinha, em Dourados. Robson, 35 anos, e Aline, 30, foram encontrados no local durante ação da Força Tática da Polícia Militar.

A abordagem começou quando os policiais avistaram um homem de 48 anos em atitude suspeita. Ele tentou fugir, mas foi alcançado, e com ele havia um papelote de cocaína. O homem afirmou ter comprado a droga ali perto por R$ 50, indicando o endereço.

Com essa informação, a equipe seguiu até o imóvel. Ao entrar, viu Aline correr para o banheiro, aparentemente para tentar se desfazer de algo. Durante a busca, os policiais localizaram 50 papelotes de cocaína e R$ 900 em dinheiro. Já na delegacia, mais R$ 50 foram encontrados escondidos no sutiã da suspeita.

O casal foi encaminhado à Depac e autuado em flagrante por tráfico de drogas. O caso permanece em investigação

