Operação da Polícia Civil em Corumbá termina com dois presos

Uma operação da Policia Civil, por meio da DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo) e do GARRAS (Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Bancos, Assaltos e Sequestros), em conjunto com IAGRO, desencadeada nesse sábado (21), terminou com dois presos por abate e venda de carne clandestina. Um terceiro investigado abandonou a propriedade quando avistou a viatura policial.

Um comerciante de 46 anos foi preso em um bairro de Corumbá vendendo carne oriunda de abate clandestino. Durante a investigação restou demonstrado que o comerciante comprava animais nos assentamentos da cidade e os revendia sem inspeção sanitária obrigatória como da Vigilância Sanitária e do Serviço de Inspeção Municipal.

A segunda prisão ocorreu no Assentamento Taquaral, na zona rural de Corumbá, onde um pequeno comerciante de 40 anos foi surpreendido carneando uma novilha. A policia e os fiscais encontraram no expositor e nos freezers parte da carne carneada e abatida clandestinamente. No primeiro comerciante foram apreendidos 670 kgs de carne, no segundo 260 kgs.

A venda de alimentos sem inspeção traz sérios riscos a saúde da população como exposição a cisticercose, tuberculose, brucelose, sem contar que os conservantes utilizados na fabricação de linguiça podem trazer doenças graves como câncer se foram utilizados em excesso.

