Operação da Polícia Civil reforça proteção e conscientização aos idosos em Bataguassu

Visando combater todos os tipos de violência, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da delegacia de Bataguassu, reforça proteção de pessoas idosas como parte da 'Operação Virtude', deflagrada em âmbito nacional pelo Ministério da Justiça.



Denúncias de violência contra idosos na região resultaram na atuação da Polícia Civil que faz as verificações in loco, e as equipes prontas para tomar medidas imediatas caso seja identificado qualquer crime contra idosos.



Além disso, a Polícia Civil, em parceria com a Assistência Social do município, realizará visitas e fornecerá orientações aos idosos locais visando prevenir que os idosos fiquem em situações de vulnerabilidade diante dos riscos sociais, incluindo orientações sobre como proceder e como identificar que estão tentando lhes aplicar golpes, ou caso estejam em risco, bem como sobre questões de cuidados de saúde e assistência.



Neste mês, o foco é não apenas combater os crimes, mas também conscientizar a população sobre a necessidade de proteger e respeitar os idosos. Com a Operação Virtude em andamento, a Polícia Civil está determinada a garantir que os idosos tenham a proteção e o apoio de que necessitam, reafirmando a importância da sociedade em respeitar e cuidar de seus membros mais experientes.

