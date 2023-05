Operação Dia do Trabalhador: em 48h PRF registra três mortes em rodovias de MS

Desde a última sexta-feira (28), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) realiza a Operação Dia do Trabalhador 2023, nas rodovias federais em Mato Grosso do Sul. A fiscalização segue até as 23h59 de hoje (01).

Conforme balanço já apresentado pela PRF, entre sexta e sábado (29), mais de 3 mil pessoas passaram pela fiscalização, totalizando 2.502 veículos. Foram emitidos 737 autos de infração, entre eles 32 por alcoolemia e 111 por ultrapassagens.

A Operação já registra 10 acidentes em rodovias de Mato Grosso do Sul, com três acidentes graves, mesmo número de mortes. Também foi apreendido 1 kg de cocaína durante o período.

Durante o período, 500 policiais federais reforçam a fiscalização em mais de 4 mil km, em 10 BRs do Estado. A operação servirá ainda como pontapé inicial para a Campanha do Maio Amarelo.

