Operação do Ministério Público de MS prende chefe de facção no Rio

A "Operação Bloodworm", coordenada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul e o Gaeco cumpriu duas prisões no Rio de Janeiro, para desmantelar ação da facção criminosa do Comando Vermelho que pretendia ampliar os crimes no estado.

Roberto Ricardo de Freitas Junior, apontado como chefe do CV no Centro-Oeste, e a advogada Camilla Moura da Rosa Lyvio foram presos em ação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), em apoio às autoridades sul-mato-grossenses

Ao todo, a Justiça expediu 92 mandados de prisão e 38 de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Ponta Porã, Coxim, Dourados, Rio Brilhante, Sonora, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso e Dois Irmãos do Buriti. A operação também acontece em outros estados como no Rio de Janeiro/RJ, Goiânia/GO, Brasília/DF, Paulo de Faria/SP, Várzea Grande/MT, Cuiabá/MT, Sinop/MT, Cáceres/MT, Marcelândia/MT, Primavera do Leste/MT, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e Mirassol d’Oeste/MT, todos expedidos contra integrantes da organização criminosa nacional conhecida como Comando Vermelho, dentre eles advogados e policiais penais.

A ação ocorre após 15 meses de investigação, de acordo com o Ministério Público de MS. "A efetiva organização do Comando Vermelho neste Estado (CV–MS) teve início a partir da união de propósitos entre as lideranças reclusas no interior da Penitenciária Estadual Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, unidade prisional cujas rígidas regras de segurança não impediram o ingresso de aparelhos celulares para uso dos presos, o que se dava por intermédio de participação criminosa de policiais penais corrompidos e de advogado a serviço da facção", disse a nota.

Com o uso dos celulares, apoio dos advogados que faziam as funções de 'gravatas', os faccionados presos e outros em liberdade mantinham contato para traçar o planejamento de crimes como roubos, tráfico de drogas e comércio de armas.

