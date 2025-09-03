Operação em Campo Grande mira grupo com histórico de homicídios e de vendas de armas

Organização criminosa envolvida em alguns homicídios, mas principalmente na venda ilegal de armas e também pelo tráfico de drogas é alvo de operação em Campo Grande e outras dez cidades de dois estados, durante essa quarta-feira (3).

A ação é orquestrada pelo Ficco-PE (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco), que visa cumprir 21 mandados de prisão preventiva e 31 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de valores e sequestro de bens.

Os investigados e alvos estariam nas cidades de: Recife, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Igarassu, Abreu e Lima, Itaquitinga, Paudalho, Tacaimbó, Caruaru, Campo Grande, Itanhaém.

As investigações, iniciadas no ano de 2024, revelaram que o grupo investigado mantinha intensa atividade criminosa violenta na capital, região metropolitana e interior do Estado de Pernambuco, e também possibilitaram a identificação da estrutura de comando e das conexões da organização criminosa com diversas práticas ilícitas, inclusive, após a prisão do seu principal líder, atualmente custodiado em um presídio federal.

A Operação Sintonia Fina é resultado da análise de elementos compartilhados a partir das Operações Manguezais (2022) e La Catedral (2024), igualmente deflagradas pela FICCO/PE, que já haviam identificado irregularidades no sistema prisional do Estado.

