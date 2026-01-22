Operação em MT ajuda polícia de MS a prender faccionado escondido em Campo Grande

Huric Patric Duarte Ramos Fernando, de 25 anos, faccionado do Comando Vermelho, foi preso em Campo Grande, na manhã desta quinta-feira, dia 22, durante o cumprimento de um mandado de prisão preventiva oriunda de uma operação realizada no Mato Grosso.

Ele possuía várias passagens por tráfico de drogas e estava escondido na capital sul-mato-grossense. Nas diligências realizadas pelo GOI (Grupo de Operações e Investigações), ele foi localizado em uma residência no bairro Campo Alto.

A prisão ocorreu em apoio à Polícia Civil de Mato Grosso, no âmbito da Operação Cartório Central, deflagrada para o combate aos crimes de associação para o tráfico de drogas, organização criminosa, usura e lavagem de dinheiro, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão contra 225 alvos.

Após a captura, o indivíduo foi encaminhado para as providências legais e permanece à disposição do Poder Judiciário.

