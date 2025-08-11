Operação Falcão reforça segurança no campo e recupera bens no Pantanal

A terceira edição da Operação Falcão, conduzida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul por meio do Batalhão de Polícia Militar Rural (BPMRu), com o apoio da Polícia Militar Ambiental de Corumbá e do 6º Batalhão de Polícia Militar percorreu diversas regiões do estado, passando pelo norte, com foco na cidade de Sonora, pelo centro, nas cidades de Sidrolândia e Terenos, e encerrando sua última edição no coração do Pantanal.

Ao longo de 2025 foram recuperadas dezenas de cabeças de gado subtraídas de propriedades rurais, um prejuízo significativo revertido para os produtores. A operação eue teve como objetivo intensificar a presença policial em áreas rurais e enfrentar de maneira qualificada os crimes de abigeato, além de furtos e roubos de insumos e equipamentos agrícolas também levou à apreensão de um número expressivo de armas de fogo e veículos, retirando das mãos de criminosos recursos utilizados para a prática de delitos no campo.

Entre as ações que mais impactaram o crime organizado, destaca-se a apreensão de uma grande quantidade de drogas, ultrapassando duas toneladas, com destaque para maconha, skank e haxixe. Essas apreensões geraram um prejuízo estimado em R$ 7.115.500 milhões às organizações criminosas envolvidas no tráfico.

Além disso, foram localizados e presos autores envolvidos em crimes graves, como furto de gado e até homicídio, esse último acompanhado da apreensão da arma utilizada.

A Operação Falcão integra o Programa Campo Mais Seguro, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), executada pelo BPMRu. O programa busca proteger a vida, o patrimônio e a produção rural, utilizando tecnologias de mapeamento, cadastro georreferenciado de propriedades e uma rede de vizinhos em alerta, que já alcança mais de 17 mil propriedades em todo o estado.

A comunidade também pode contribuir com denúncias anônimas pelo telefone 181. Produtores que desejam integrar o programa ou obter mais informações podem entrar em contato diretamente com o Batalhão de Polícia Militar Rural.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também