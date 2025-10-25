Operação fecha 'point das drogas' em Jardim e quatro pessoas são presas

Operação da Polícia Civil para combater o tráfico de drogas em Jardim, terminou com a prisão de pelo menos quatro pessoas e um ponto de drogas fechado, durante a sexta-feira, dia 24 de outubro.

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em uma residência identificada como ponto de venda de entorpecentes, os policiais localizaram diversas porções de drogas, quantia em dinheiro e anotações referentes à movimentação do comércio ilícito.

A ação de busca contou com o apoio do canil da Polícia Militar.

No local, um casal responsável pelo imóvel e outras duas pessoas foram presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

"A ação integra conjunto de medidas permanentes da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade, visando desarticular pontos de venda de drogas e reforçar a segurança da população", diz a nota.

