Operação "Fronteiras e Divisas" segue até domingo com apoio da polícia de MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul está participando da operação “Fronteiras e Divisas”, que prevê ações integradas entre Forças de Segurança dos Estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul e Paraná. O objetivo é prevenir e reprimir crimes nas regiões fronteiriças, como: tráfico de drogas, de armas, crimes rurais, roubos, homicídios, entre outros.

A operação começou na última terça-feira (18) e tem encerramento previsto para domingo (23). Durante a operação, policiais civis, militares, penais, com apoio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ) e Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), em caráter cooperativo, estão intensificando a fiscalização, vigilância e controle nas áreas limítrofes com os estados de São Paulo e Paraná, além de ações integradas e cooperação tecnológica com essas mesmas unidades da federação, acrescentados o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

As medidas estão sendo adotadas, em consonância com o Protocolo de Intenções assinado pelos estados partícipes, por intermédio das respectivas Secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública, e seguindo o Plano Estratégico elaborado por cada unidade da federação.

Representando a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, estão participando as delegacias pertencentes às regionais de Bataguassu, Corumbá, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Até o momento, diversos mandados de prisão e de busca e apreensão também estão sendo cumpridos.

