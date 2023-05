Operação Helix: PF 'visitou' quatro cidades e cumpriu 10 mandados em MS

Da redação, com informações da Assessoria

A Operação Helix, deflagrada na manhã desta quinta-feira (11) pela Polícia Federal, cumpriu cerca de 10 mandados de prisão e busca e apreensão em Mato Grosso do Sul, tendo como alvo as cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã e São Gabriel do Oeste.

O foco é desarticular uma organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, trazendo os entorpecentes para dentro do Brasil. E também por fazer lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico dos entorpecentes.

Conforme as informações policiais, outros cinco estados também foram alvos do cumprimento dos mandados, sendo eles São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais.

Durante dois anos de investigação, a operação apreendeu 2.750 quilos de cocaína, além de nove helicópteros, automóveis e um caminhão que eram utilizados para o transporte da droga vinda do Paraguai. Também foi sequestrado um imóvel vinculado à organização criminosa. Os bens, quando tem seus valores somados, somam mais de R$ 30 milhões.

A ação conta com cooperação jurídica e policial do Paraguai, pois foi identificado que os carregamentos da droga eram feitos em uma fazenda nesse país. Há tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra um dos investigados que está no país vizinho. Participam da ação a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) e o Ministério Público Paraguaio.

Deixe seu Comentário

Leia Também