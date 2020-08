Operação Hórus: Bandido foragido que furou barreira policial a tiros é preso

Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Mundo Novo realizava fiscalização ambiental na operação Hórus ontem (14) à noite na rodovia MS-180, no município de Iguatemi, e ao tentar abordar um veículo Chevrolet S10 de cor branca, o condutor acelerou tentando atropelar e atirando contra os Policiais.

A equipe revidou os tiros e saiu em perseguiçãoao veículo, que foi abandonado pelo criminoso que empreendeu fuga em uma mata a margem da rodovia, a 20 km do local da abordagem.

Os Policiais pediram apoio à Polícia Militar de Iguatemi e iniciaram buscas na região para localizar o criminoso e receberam informação de uma pessoa suspeita que estaria no local conhecido como bar Vermelho.

Ao chegar no local, o indivíduo tentou fugir por uma mata próxima, mas foi capturado em seguida. Com ele foi apreendida uma sacola com documentos pessoais, um aparelho de celular e R$ 231,00.

O veículo apreendido era de Naviraí e apresentava queixa de roubo do dia 26 de junho na rodovia MS-141, no município de Ivinhema e estava sem os bancos traseiros e com forteodor de maconha, indicando que era utilizado para o tráfico de drogas.

Dentro dele havia três rádios comunicadores, comunsem uso em estradas para falar com batedores sobre barreiras Policiais. O vidro traseiro estava quebrado pelos tiros do revide da equipe.

Deixe seu Comentário

Leia Também