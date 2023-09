Operação Independência conta com o apoio do Detran nas rodovias estaduais

A equipe de fiscalização do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), irá iniciar a partir de quinta-feira (7) a domingo (10) a Operação Independência 2023.

Com objetivo de garantir a segurança de todos usuários nas rodovias estaduais que dão acesso a cidades turísticas, além das rodovias estaduais que passam por Dourados. Os agentes irão verificar dispositivos de segurança, velocidade nas rodovias, além da manutenção mecânica e elétrica dos veículos.

Estrategicamente, equipes vão estar a posto em locais de maiores acidentes como curvas, aclive e declive, além do patrulhamento viário e abordagem a condutores evitando assim que pessoas transitem após ingerir bebida alcóolica.

O Chefe da Fiscalização do Detran-MS, Ruben Ajala, afirma que o principal objetivo da Operação é garantir que o usuário vá se divertir e volte com segurança. “Nossa presença além de fiscalizar, tem o objetivo de estar à disposição da sociedade no que precisar. Se o veículo quebrar, algum acidente, algum apoio, estamos à disposição para isso.”

Além da fiscalização nas rodovias, a equipe do Detran-MS vai ser responsável pelo apoio do evento Brasil Ride Bonito 2023. Uma competição ciclística que conta com a participação de atletas de mais de 30 países, segundo o site do evento.

Deixe seu Comentário

Leia Também