Polícia

Operação investiga vazamento de dados ao Comando Vermelho e desembargador é preso

A ofensiva da Polícia Federal, denominada Operação Unha e Carne 2, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

16 dezembro 2025 - 12h36Vinícius Santos com informações do g1
Polícia Federal esteve cedo nas ruas de CorumbáPolícia Federal esteve cedo nas ruas de Corumbá   (Divulgação/PF)
Dr Canela

O desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), foi preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Unha e Carne 2, que investiga o vazamento de informações sigilosas envolvendo apurações contra o Comando Vermelho (CV).

A operação apura a atuação de agentes públicos no vazamento de dados que teria resultado na obstrução da investigação da Operação Zargun, deflagrada em setembro. A informação da prisão do magistrado foi divulgada pelo Portal g1.

Nesta fase da operação, a Polícia Federal cumpre um mandado de prisão preventiva e dez mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com diligências realizadas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

Segundo informações publicadas pelo g1, a Polícia Federal tem indícios de que o desembargador teria ajudado a vazar informações relacionadas a uma investigação contra o deputado estadual TH Joias (MDB-RJ), suspeito de ligação com o Comando Vermelho.

Ao g1, o advogado Fernando Augusto Fernandes, responsável pela defesa do desembargador, afirmou que “o ministro Alexandre de Moraes foi induzido a erro ao determinar a medida extrema da prisão”.

Segundo a defesa, ainda não houve acesso à decisão que decretou a prisão, o que, conforme o advogado, impede o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A defesa informou que apresentará esclarecimentos nos autos e solicitará a imediata soltura do magistrado.

Até o momento, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) não se manifestou sobre o caso.

