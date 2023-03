A Operação Blitz Lei Seca foi realizada na noite dessa quinta-feira (30) pela Gerência de Fiscalização de Trânsito da Guarda Civil Metropolitana, em ação conjunta com a Agetran e Detran no São Conrado.



Foram abordados 310 veículos entre carros e motos, sendo registradas 79 infrações, 20 por conduzirem com licenciamento vencido, 16 sem CNH e até uma moto com a identificação adulterada foi flagrada.



Três carros e 11 motos foram removidos para o Pátio do Detran-MS.



A Blitz é uma ação conjunta em parceria com órgãos de fiscalização e segurança no trânsito, para diminuir acidentes de trânsito geralmente causados por condutores alcoolizados.

