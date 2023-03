A Operação Metrópole foi deflagrada pela Defurv (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos) durante a noite desta quinta-feira (3), em Campo Grande.

Os alvos foram os bairros Caiobá, Dom Antônio Barbosa e Jardim Nhanhá onde existem grande número de receptadores de motocicletas furtadas, roubadas e adulteradas. Intensificando o combate aos crimes de roubos e de furtos de veículos.

Durante as diligências, houve abordagem, no total, em aproximadamente 60 veículos. No bairro Portal Caiobá, dois homens foram presos em flagrante pelo crime de receptação dolosa, por estarem transportando motocicletas produtos de crimes.

Em diligências pelo bairro Dom Antônio Barbosa, além da abordagem de diversos veículos, jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, sendo localizado com ele dois tabletes de maconha, pesando 2kg que seriam vendidos naquela mesma noite, no local em que o suspeito foi abordado.

A motocicleta utilizada pelo homem foi apreendida como instrumento do delito do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

