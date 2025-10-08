Operação mira pedófilos e PF cumpre mandados em MS e mais 15 estados

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (8), em âmbito nacional, a operação "Nacional Proteção Integral III", no combate a crimes de abuso sexuais praticados contra crianças e adolescentes, principalmente pela internet.

No país, estão sendo cumpridos 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva, onde já foram efetuadas 40 prisões em flagrante, duas apreensões de menores e 2 vítimas resgatadas.

A ação acontece em Mato Grosso do Sul e outros 15 estados, reunindo 617 policiais federais de todos os estados e 273 policiais civis.

Coordenada pela PF, a operação integra os esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência. A Operação Proteção Integral III dá continuidade às edições anteriores, deflagradas em março e maio de 2025, evidenciando o trabalho permanente da Polícia Federal nessa frente de combate.

