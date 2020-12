Operação mira venda de produtos furtados e receptação

Foi deflagrada na manhã desta sexta-feira (11), a ‘Operação Tártaro’, no município de Caarapó, que fica a 272 km de Campo Grande, que foi desencadeada após uma série de levantamentos referente ao comércio de drogas e a receptação de produtos furtados. Ao todo estão sendo cumpridos três mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

No mês outubro e novembro deste ano, a polícia começou as investigações depois que ocorreu cerca 50 furtos, todos relacionados com usuários de entorpecente, que trocam esses produtos nas ‘bocas de fumo’ ou vendem para adquirir mais drogas.

Segundo a Polícia Civil, todos os alvos estavam com a venda de entorpecentes ativa e com grande fluxo de pessoas acessando os locais, principalmente no período da noite e da madrugada.

Operação Tártaro

Segundo a Mitologia Grega, o Tártaro é o local onde o crime encontra seu castigo, onde Zeus, Hades e Poseidon aprisionaram os Titãs.

A operação faz alusão a este local da mitologia, pois buscou prender pessoas que vivem da venda de entorpecentes, em especial crack e cocaína, os tirando do convívio em sociedade, impedindo assim a venda de drogas e possibilitando que esses criminosos sejam julgados e condenados por seus crimes.

