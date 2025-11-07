Operação Nárke V causa prejuízo de R$ 3,3 milhões ao tráfico em MS

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), causou um prejuízo estimado em R$ 3,3 milhões ao tráfico de drogas com a deflagração de uma nova fase da Operação Nárke V – 2025, realizada na manhã de quinta-feira (6), em Campo Grande.

A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, todos relacionados a uma investigação sobre o tráfico interestadual de drogas. O trabalho teve como ponto de partida a apreensão de 1.600 quilos de maconha, ocorrida no município de Sidrolândia (MS), que levou à identificação de uma estrutura criminosa organizada voltada ao transporte e distribuição de grandes cargas de entorpecentes.

De acordo com as investigações, dois homens atuavam como “batedores” da carga, viajando à frente do caminhão principal para monitorar o trajeto e avisar sobre possíveis barreiras e fiscalizações policiais. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos, medida deferida pela Justiça e cumprida com sucesso durante a operação.

A Operação Nárke V é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem como foco o combate às organizações criminosas que atuam na logística do tráfico em Mato Grosso do Sul, um dos principais corredores do transporte de drogas no país.

Segundo a DENAR, a ação reforça o compromisso das forças de segurança estaduais e federais no enfraquecimento financeiro de grupos criminosos que exploram o tráfico de entorpecentes na região.

