Menu
Menu Busca sexta, 07 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Operação Nárke V causa prejuízo de R$ 3,3 milhões ao tráfico em MS

Ação da Polícia Civil em Campo Grande prendeu dois suspeitos ligados ao transporte de 1,6 tonelada de maconha apreendida em Sidrolândia

07 novembro 2025 - 18h15Taynara Menezes

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), causou um prejuízo estimado em R$ 3,3 milhões ao tráfico de drogas com a deflagração de uma nova fase da Operação Nárke V – 2025, realizada na manhã de quinta-feira (6), em Campo Grande.

A ação resultou no cumprimento de dois mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão, todos relacionados a uma investigação sobre o tráfico interestadual de drogas. O trabalho teve como ponto de partida a apreensão de 1.600 quilos de maconha, ocorrida no município de Sidrolândia (MS), que levou à identificação de uma estrutura criminosa organizada voltada ao transporte e distribuição de grandes cargas de entorpecentes.

De acordo com as investigações, dois homens atuavam como “batedores” da carga, viajando à frente do caminhão principal para monitorar o trajeto e avisar sobre possíveis barreiras e fiscalizações policiais. Com base nas provas reunidas, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos suspeitos, medida deferida pela Justiça e cumprida com sucesso durante a operação.

A Operação Nárke V é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e tem como foco o combate às organizações criminosas que atuam na logística do tráfico em Mato Grosso do Sul, um dos principais corredores do transporte de drogas no país.

Segundo a DENAR, a ação reforça o compromisso das forças de segurança estaduais e federais no enfraquecimento financeiro de grupos criminosos que exploram o tráfico de entorpecentes na região.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

A droga foi encontrada em uma residência no bairro Parque Alvorad
Polícia
Polícia Civil estoura depósito e apreende 200 kg de cocaína em Dourados
Veículos pegaram fogo
Polícia
Carros pegam fogo em estacionamento de frigorífico de Sidrolândia
Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado
Polícia
Acusado de matar enteado vai cumprir 42 anos de prisão em Eldorado
Cheques foram apreendidos na operação
Polícia
Policial penal é preso durante operação contra tráfico comandado em presídios de MS
Assar carne também é uma competição
Polícia
Idosa morre após se engasgar com pedaço de carne em Campo Grande
Materiais recolhidos na casa da acusada
Polícia
Traficante esconde drogas na fralda de bebê para não ser presa em Água Clara
Criminosos arrastaram o cofre por avenida da cidade
Polícia
VÍDEO: Ladrões arrastam cofre com R$ 100 mil por avenida após furtar loja em Dourados
Vanderson estava afastado
Polícia
Policial penal afastado das funções morre em Campo Grande
Quantias em dinheiro foram apreendidas na operação
Polícia
Esquema de tráfico de drogas em MS e 8 estados era comandado de dentro de presídio
Local com várias bebidas
Polícia
Fábrica clandestina de bebidas alcoólicas é interditada pela polícia em Terenos

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Depac Centro
Polícia
Mulher não aceita término e inferniza ex-companheiro em Campo Grande