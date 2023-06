Operação no Carandiru termina com prisões e apreensões na Capital

A mega-operação "Abra-te Sésamo" da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, realizada na manhã desta terça-feira (6) no condomínio residencial conhecido como Carandiru, na Mata do Jacinto, em Campo Grande, terminou com diversas prisões e apreensões.

O delegado-geral, Roberto Gurgel de Oliveira Filho, explicou que a operação foi difícil, já que houve mudança nas plantas dos imóveis, além do local e da região serem de difícil acesso para as forças policiais.

“Não existe local onde a Polícia Civil não entra, não existe local onde nós não vamos chegar, e isso deixamos muito claro, porque por mais que seja difícil, seja, sobre o ponto de vista do risco e dos criminosos que ali se encontram, seja pela dificuldade que possa existir em relação ao ambiente confinado, como o caso de hoje, não existe local onde a Polícia Civil não vai chegar”, comentou.

Roberto também ressaltou a importância do trabalho conjunto com outras instituições, como o 9º Batalhão da Polícia Militar, Companhia de Canil do Batalhão de Choque, Grupamento Aéreo, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Perícia Técnica e Assistência Social.

“Não seria possível fazer um trabalho tão grande, com mais de 300 pessoas, organizar mais de 300 pessoas, manter sob o sigilo uma operação dessas, com mais de 300 pessoas, se não fosse a colaboração das outras instituições”, explicou.

Wellington de Oliveira, Diretor do Departamento de Polícia da Capital, explica que a operação surgiu através de análises policias, que levaram até o condomínio.

“É extremamente importante a gente frisar que a polícia civil ela tem total capacidade de planejamento para a gente fazer esse tipo de operação, e seus profissionais, extremamente treinados, capacitados, para a gente enfrentar essa violência urbana”, destacou.

Além disso, Oliveira comenta que é extremamente importante essa demonstração de força da polícia civil, para desencorajar criminosos locais “Queria deixar registrado o orgulho que temos dos nossos policiais”, ressaltou.

A coordenadora da Operação e Delegada de Polícia Titular da 3ª Delegacia de Polícia, Priscila Anuda Quarti, explica que o desenvolvimento da operação teve início com uma investigação sobre furtos e roubos que ocorriam próximos da delegacia cujo ela está à frente, em meados de agosto de 2022.

“Nosso objetivo era o cumprimento de 46 mandados de busca e apreensão, os 46 mandados de busca e apreensão eles foram representados ao poder judiciário no bojo de uma investigação sobre furtos e roubos de objetos na área da nossa delegacia, entretanto, durante a investigação verificamos que esses delitos também estavam vinculados a outros, então tráfico de drogas, homicídios, furtos e roubos de veículos, todos esses crimes estavam relacionados a atuação do Carandiru”, detalhou.

Durante a investigação, foi descoberto que o condomínio servia como abrigo, ponto de venda e de estoque para os criminosos. “Ou as pessoas se escondiam naquele local, ou elas utilizavam aquele local como ponto de distribuição de droga, ou eles vendiam armas, escondiam armas”, comentou.

“Nosso objetivo foi, além de cumprir a missão do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, [...] mas também trazer para a população que lá reside, que não é toda ela população de pessoas voltadas para a prática do crime, uma tranquilidade social”, completou a delegada.

No total, 13 pessoas foram presas durante a operação, 11 dessas em flagrante. Também foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão, que resultaram no recolhimento de duas armas, mais de 50 munições, valores acima dos R$ 11 mil, drogas, e vários objetos sem comprovação de compra e venda, ou seja, furtados, suficiente para encher dois caminhões da Polícia Civil.

