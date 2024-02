Operação no TJ mira Divoncir Maran

A Polícia Federal amanheceu no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul na manhã desta quinta-feira (8), cumprindo mandados de busca e apreensão no gabinete do desembargador Divoncir Schreiner Maran, em diligências autorizadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

O desembargador é ex-presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e alvo de sindicância pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por ter ignorado uma série de exigências legais para liberar o narcotraficante Gerson Palermo.

O bandido fugiu após o magistrado conceder habeas corpus no feriadão de Tiradentes em abril de 2020.

A equipe da Polícia Federal também deflagra ação no condomínio Le Charmant Residence, na Rua San Marino Park, no bairro Cidade Jardim.

Daqui a pouco, haverá novas informações sobre advogados que também sofreram busca e apreensão.

