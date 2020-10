Operação Offset apreendeu mais de R$ 50 mil em Corumbá e Campo Grande

A Polícia Federal divulgou que durante a Operação Offset realizada na terça-feira (6), na residência de servidores e empresários envolvidos na gestão municipal de Corumbá e em Campo Grande apreendeu mais de R$ 50 mil em espécie.

A operação que cumpriu mandados de busca e apreensão em Campo Grande também, investiga a ocorrência sistemática de desvios de recursos públicos no Poder Executivo Municipal de Corumbá, cujas irregularidades seriam decorrentes de contratos de prestação de serviços entre a Prefeitura de Corumbá e uma empresa de engenharia sediada na capital.

As diligências do mandado de busca e apreensão realizadas na casa do secretário Municipal de Infraestrutura, Ricardo Ametla, do advogado e assessor especial do gabinete do prefeito Marcelo Iunes, Edson Pane, e na casa do irmão do prefeito Márcio Iunes, e na capital mobilizou 62 policias federais.

Além disso, foram apreendidos diversos celulares, computadores e mídias removíveis e mais de R$ 50.000,00 em espécie.

A PF informa que não houve prisões e nem participação de outros órgãos.

Deixe seu Comentário

Leia Também