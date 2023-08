Operação Ômega: Polícia desmonta rede de tráfico no bairro Celina Jalad

Na última quinta-feira (10), durante diligências da Operação Ômega, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), efetuou a prisão de seis indivíduos, envolvidos em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, no bairro Celina Jalad.

De acordo com a polícia, tráfico de drogas doméstico não apenas gera insegurança na população, mas também serve como catalisador para outros crimes, como contra o patrimônio e contra a vida.

Os indivíduos foram detidos com 25 porções de maconha e 22 pinos de cocaína, já prontos para serem comercializados.

Além disso, um veículo com registro de furto foi apreendido, juntamente com uma quantia de R$ 169,00. Após as apreensões, todos os suspeitos foram conduzidos à DENAR, onde foram autuados em flagrante delito.

