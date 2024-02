Operação policial fecha o cerco contra bar que 'rifava' mulheres para sexo em MS

Uma operação policial realizada na noite deste sábado (10) fechou o cerco contra o 'Bar da Mel', localizado na região central de Água Clara, a 192,4 km de Campo Grande, por suspeita de exploração sexual de mulheres e jogo de azar. Duas mulheres foram encaminhadas para a delegacia de polícia da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o estabelecimento comercial divulgava nas redes sociais eventos que ofereciam rifas de mulheres, sexo ao vivo, strip-tease e bingos com prêmios sexuais. A proprietária do bar, Mary Freitas de Lima, de 36 anos, e a gerente, Karina da Silva Costa, foram identificadas como suspeitas pelas atividades ilícitas.

Conforme informações policiais, no caso, as mulheres eram "sorteadas" como prêmio, o que violava seu direito de escolha sobre clientes e preço cobrado, já que a prostituição em si não é crime no Brasil, mas a exploração sexual é, destaca o Boletim de Ocorrência.

Uma testemunha que teria presenciado um dos bingos, também foi conduzida para prestar depoimento. A autoridade policial determinou que as suspeitas fossem ouvidas e liberadas.

O caso segue em processo de investigação policial e, posteriormente, deve encaminhado à Justiça para as providências necessárias.

