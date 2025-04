Operação prende jovem por armazenar e compartilhar pornografia infantil em Ivinhema

Um estudante de 22 anos, foi preso ao ser flagrado com milhares de arquivos contendo material de abuso sexual infantojuvenil nesta quarta-feira (23), em Ivinhema - a 286 km de Campo Grande.

Segundo o Jornal da Nova, ele foi encontrado no Bairro Piravevê. A prisão é resultado da “Operação Sentinela”, deflagrada pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) e pela Delegacia de Polícia Civil de Ivinhema.

O jovem mantinha intensa atividade cibernética envolvendo download e compartilhamento de grande quantidade de vídeos e fotos, com cenas de sexo explícito e pornográficas de crianças e adolescentes. Ainda foram encontradas conversas do suspeito com crianças e adolescentes em redes sociais, com teor sexual.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências, bem como teve seu computador e aparelho celular apreendidos para posteriormente ser encaminhado ao Instituto de Criminalística.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também