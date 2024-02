Operação prende membro de organização criminosa de lavagem de dinheiro na Capital

Foi realizada nesta quarta-feira (7), a 3ª fase da operação “Bypass”, deflagrada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros – GARRAS, cumprindo mais dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão em residências e estabelecimentos comerciais em Campo Grande.

Após a deflagração da 2ª fase da referida operação, em São Paulo-SP, ontem (6), capturando um dos chefes da organização criminosa, o GARRAS capturou mais dois envolvidos, na data de hoje, na 3ª fase.

As investigações apontam que F.N.B. (27) e N.M.M. (30) foram intermediários acionando os indivíduos com atributos necessários para a prática do crime no Estado do Mato Grosso do Sul, e intermediando a comunicação com os chefes da organização criminosa, no Estado de São Paulo. Também foram apreendidos diversos bens voltados para lavagem de capital ilícito, como eletrodomésticos e eletrônicos de luxo e veículos.

Além disto, também teriam agido como financiadores e responsáveis por parte da lavagem do capital obtido pelo crime.

As decisões judiciais tiveram origem a partir de representação feita pela unidade policial, em investigação de furto qualificado mediante fraude com utilização de dispositivo informático, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

A organização criminosa foi responsável pelo furto qualificado mediante fraude com utilização de dispositivo informático praticado em Campo Grande, tendo subtraído quase R$ 1,5 milhão de um Banco/Instituição financeira, na modalidade criminosa conhecida como “Cangaço Digital” e já teria praticado este tipo de delito, com lucros milionários, em outros Estados da Federação, possuindo tentáculos em âmbito nacional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também