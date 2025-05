Operação prende quatro abusadores foragidos em MS; maioria em Dourados

Pelo menos quatro abusadores que estavam com mandados de prisão em aberto, foram presos durante a segunda-feira (19), em Mato Grosso do Sul pela Polícia Civil. A maioria das prisões aconteceu em Dourados - a 225 quilômetros de Campo Grande.

Uma das ações das autoridades aconteceu em Maracaju. A 'Operação Caminhos Seguros 2025' faz parte de uma ação que visa combater o abuso contra criança e ao adolescente.

Segundo a Polícia Civil, um lavoeiro, de 45 anos, foi preso no bairro Monte Verde, em Maracaju, pois contra ele havia um mandado de prisão preventiva.

Já na Aldeia Jaguapiru, em Dourados, um homem que tinha uma condenação de 8 anos a ser cumprida foi localizado e detido. Também na mesma cidade, mas na zona rural, um operador de caldeira, de 38 anos, foi encontrado, pois contra ele havia também uma condenação de 8 anos pelo crime de estupro de vulnerável.

Pelo Jardim Bonanza, em Dourados, carpinteiro, de 61 anos, com uma condenação de 14 anos, foi localizado e encaminhado para a delegacia para dar cumprimento a pena.

"As prisões refletem o empenho da Polícia Civil no combate a esses graves crimes e na defesa da dignidade de crianças e adolescentes. A Operação Caminhos Seguros seguirá com ações intensificadas em todo o Estado", diz a Polícia Civil.

