Operação prende quatro de quadrilha que usava aeronaves para transportar drogas em MS

Quatro pessoas foram presas e diversos bens foram apreendidos durante a Operação Angarius, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira (3), em Mato Grosso do Sul.

Conforme as informações divulgadas pela PF, a ação ocorreu em Mato Grosso do Sul e outros dois Estados, mirando uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas por meio de aeronaves.

Ao todo, foram apreendidas cinco armas, sendo 1 Fuzil, 3 pistolas e 1 revólver; oito veículos, sendo duas caminhonetes, 2 SUV, dois carros de passeio e duas motocicletas; 1 Helicóptero Robson R44; além do sequestro de um Hangar em Americana/SP



Deixe seu Comentário

Leia Também